2020-04-27T10:07:26+03:00
Общество

Пособия за май в Иркутске начнут выплачивать с 27 апреля

Социальные пособия за май раньше срока получат 463 тысячи жителей Иркутской области
Виктория ГЕРКО
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Пособия за май в Иркутске начнут выплачивать с 27 апреля.Пособия за май в Иркутске начнут выплачивать с 27 апреля.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Получить социальные пособия за май в Иркутске можно с 27 апреля. Больше 35 видов выплат – ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и другим категориям льготников, выдадут раньше положенного срока. Такое решение принял врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«Чтобы поддержать социально незащищенные категории граждан в период режима повышенной готовности, социальные выплаты за май месяц перенесут на апрель, - пояснил глава региона. Данное решение коснется 463 тысяч льготников, среди которых 111 тысяч семей с детьми и 352 тысячи людей пожилого возраста».

Раньше положенного срока пособия и выплаты за май в Иркутске получат родители, в которых родился третий и последующий ребенок, а также те семьи, воспитывающие детей-инвалидов и усыновленных малышей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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