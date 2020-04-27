2020-04-27T11:03:04+03:00
Происшествия

Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Тайшете

Малыш выжил, он находится в больнице в тяжелом состоянии
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в ТайшетеДвухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в ТайшетеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Из-за невнимательности родителей в Тайшете двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки и чуть не погиб. 25 апреля мама малыша вышла из дома по делам и оставила его под присмотром 15-летнего племянника. Однако двоюродный брат не смог уследить за маленьким ребенком, который решил залезть на подоконник.

"Он забрался на окно, в то время как форточка была открыта нараспашку, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - Малыш оперся руками на москитную сетку и выпал вместе с ней с 5 этажа".

После падения ребенок выжил - он находится в больнице в тяжелом состоянии. Теперь его матери придется по закону ответить за то, что она оставила малыша без надежного присмотра. На нее завели уголовное дело за оставление в опасности.

Сотрудники Следственного комитета напоминают: никогда не оставляйте ребенка в одной комнате с открытыми окнами, установите на форточки специальные замки, чтобы он не мог сам их открыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госпиталь для больных коронавирусом откроют в иркутской больнице № 10
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Тайшете
Пособия за май в Иркутске начнут выплачивать с 27 апреля
К 75-летию Победы Бессмертный полк на страницах "Комсомольской правды"
581 человек пострадал от укусов клещей в Иркутской области
43 жителя Иркутской области нарушили особый противопожарный режим
Сибиряк утопил свой автомобиль на закрытой ледовой переправе в Иркутской области
Поджигателей, устроивших пожары в разных районах, поймали в Иркутской области
На карте распространения коронавируса в Иркутской области появился новый район
Благодарим директора Иркутского музыкального театра Татьяну Мезенцеву за содействие в организации концерта «Джаз против коронавируса»
Индекс самоизоляции в Иркутске на 27 апреля составил 2 балла
600 человек тушили лесные пожары в Иркутской области
Самолет с 168 россиянами прилетел в Иркутск из Бангкока
101 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области
Сказки на ночь с 27 апреля будут читать актеры Театра кукол Иркутска в Сети
Автоледи, развозившую наркотики, задержали полицейские в Иркутской области
Больницу на 90 мест для больных коронавирусом подготовили в Ангарске
ДТП на Александровском тракте: столкнулись «Кадилак Эскалейд» и «Тойота Марк 2» под Иркутском
Кладбища закрыты до 30 апреля в Иркутской области
24 лесных пожара потушили, еще 4 возгорания действуют в Иркутской области
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области 26 апреля увеличилось до 95