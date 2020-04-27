Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Тайшете
Из-за невнимательности родителей в Тайшете двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки и чуть не погиб. 25 апреля мама малыша вышла из дома по делам и оставила его под присмотром 15-летнего племянника. Однако двоюродный брат не смог уследить за маленьким ребенком, который решил залезть на подоконник.
"Он забрался на окно, в то время как форточка была открыта нараспашку, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - Малыш оперся руками на москитную сетку и выпал вместе с ней с 5 этажа".
После падения ребенок выжил - он находится в больнице в тяжелом состоянии. Теперь его матери придется по закону ответить за то, что она оставила малыша без надежного присмотра. На нее завели уголовное дело за оставление в опасности.
Сотрудники Следственного комитета напоминают: никогда не оставляйте ребенка в одной комнате с открытыми окнами, установите на форточки специальные замки, чтобы он не мог сам их открыть.
ИСТОЧНИК KP.RU