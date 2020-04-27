Госпиталь для больных коронавирусом откроют в иркутской больнице № 10
Еще один госпиталь для помощи больным с COVID 19 откроют в ближайшее время в Иркутске. Для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилируют городскую клиническую больницу номер 10. Для этих целей там дополнительно установят 120 коек, 42 из которых будут оснащены аппаратами ИВЛ, и еще столько же - аппаратами кислородной поддержки, чтобы помочь пациентам с дыхательной недостаточностью.
"Госпиталь для больных COVID 19 будет занимать отдельный блок, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. - Медперсонал будет проходить туда строго по специальным санитарным пропускам".
Благодаря тому, что в других корпусах госпиталя располагаются профильные отделения, медперсонал сможет помочь больным COVID 19, у которых есть сопутствующие заболевания. Главный врач иркутской городской клинической больницы номер 10 Сергей Есев подчеркнул, что медицинское учреждение задействуют только в том случае, если количество заболевших коронавирусом в регионе превысит 500 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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