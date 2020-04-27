Госпиталь для больных коронавирусом откроют в иркутской больнице № 10

27 Апр 2020 2020-04-27T11:34:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще один госпиталь для помощи больным с COVID 19 откроют в ближайшее время в Иркутске. Для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилируют городскую клиническую больницу номер 10. Для этих целей там дополнительно установят 120 коек, 42 из которых будут оснащены аппаратами ИВЛ, и еще столько же - аппаратами кислородной поддержки, чтобы помочь пациентам с дыхательной недостаточностью.

"Госпиталь для больных COVID 19 будет занимать отдельный блок, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. - Медперсонал будет проходить туда строго по специальным санитарным пропускам".

Благодаря тому, что в других корпусах госпиталя располагаются профильные отделения, медперсонал сможет помочь больным COVID 19, у которых есть сопутствующие заболевания. Главный врач иркутской городской клинической больницы номер 10 Сергей Есев подчеркнул, что медицинское учреждение задействуют только в том случае, если количество заболевших коронавирусом в регионе превысит 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU