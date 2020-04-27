484 жителя Иркутской области нарушили режим самоизоляции на выходных

27 Апр 2020 2020-04-27T12:23:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Теплая погода на выходных заставила многих жителей Иркутской области забыть обо всех запретах и выйти на улицу. Многим в итоге пришлось расплачиваться за это штрафом. В субботу и воскресенье полицейские задержали 484 нарушителей режима самоизоляции на территории региона. Из них 216 привлекли к административной ответственности.

"В Иркутске улицы патрулируют 160 сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - В их числе и волонтеры из Восточно-Сибирского института МВД".

Также за выходные проверили 1348 объектов, которые должны быть закрыты во время самоизоляции. В результате рейда вычислили сауну и тату-салон, которые продолжали принимать клиентов, несмотря на ограничения. Также специалисты проинспектировали и 1480 учреждений, которым разрешили продолжить деятельность в условиях пандемии. В результате в торговых точках у 12 предпринимателей обнаружили нарушения санитарных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU