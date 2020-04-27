2020-04-27T12:23:36+03:00
Общество

484 жителя Иркутской области нарушили режим самоизоляции на выходных

Также проверяющие закрыли работающие сауну и тату-салон
Анна ПОПОВА
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484 жителя Иркутской области нарушили режим самоизоляции на выходных484 жителя Иркутской области нарушили режим самоизоляции на выходныхФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Теплая погода на выходных заставила многих жителей Иркутской области забыть обо всех запретах и выйти на улицу. Многим в итоге пришлось расплачиваться за это штрафом. В субботу и воскресенье полицейские задержали 484 нарушителей режима самоизоляции на территории региона. Из них 216 привлекли к административной ответственности.

Иркутске улицы патрулируют 160 сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - В их числе и волонтеры из Восточно-Сибирского института МВД".

Также за выходные проверили 1348 объектов, которые должны быть закрыты во время самоизоляции. В результате рейда вычислили сауну и тату-салон, которые продолжали принимать клиентов, несмотря на ограничения. Также специалисты проинспектировали и 1480 учреждений, которым разрешили продолжить деятельность в условиях пандемии. В результате в торговых точках у 12 предпринимателей обнаружили нарушения санитарных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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