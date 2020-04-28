Служба 112 начала полноценную работу в Иркутской области

28 Апр 2020 2020-04-28T04:14:33+03:00

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С 28 апреля служба 112 начинает работу в Иркутской области на постоянной основе. Единый номер дает возможность экстренно обращаться к необходимым экстренным службам.

До этого момента в регионе номер 112 действовал с 2016 года для оценки востребованности и выработки необходимого алгоритма действий при работе со звонившими.

«Ежедневно по единому номеру поступает более 4000 звонков, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «С вводом в постоянную эксплуатацию на территории области Системы-112 жители области получили возможность обращаться в экстренных ситуациях не только по телефону, но и по смс-сообщениям».

Только с начала года на единый номер 112 поступило более 400 тысяч звонков. Принимать звонки операторы могут и от иностранцев, в штате есть переводчики, а также психологи, которые могут оказать необходимую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU