104 случая заражения коронавирусом подтверждены в Иркутской области
Статистика неумолима. В Иркутской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Утром 28 апреля, подтверждено уже 104 случая заражения COVID-19.
«66 человек госпитализированы, получают необходимое лечение» - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «15 из них были переведены на больничные койки из обсерваторов при получении у них положительного анализа на коронавирусную инфекцию».
С начала распространения коронавируса на территории Приангарья с таким диагнозом умерли 4 человека. Но есть радостные новости, 33 человека излечились и выписаны из больниц.
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