2020-04-28T04:32:09+03:00
Коронавирус Covid-19

104 случая заражения коронавирусом подтверждены в Иркутской области

Количество заболевших коронавирусом в Приангарье растет
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
104 случая заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области104 случая заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Статистика неумолима. В Иркутской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Утром 28 апреля, подтверждено уже 104 случая заражения COVID-19.

«66 человек госпитализированы, получают необходимое лечение» - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «15 из них были переведены на больничные койки из обсерваторов при получении у них положительного анализа на коронавирусную инфекцию».

С начала распространения коронавируса на территории Приангарья с таким диагнозом умерли 4 человека. Но есть радостные новости, 33 человека излечились и выписаны из больниц.

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 апреля: больные в 14 районах, вернулись туристы из Вьетнама и Таиланда (подробности)

«Сильная слабость, кашель и болит желудок»: вылечившаяся от коронавируса иркутянка рассказала о последствиях болезни. Евгения Волкова выписалась из больницы два дня назад, но сил у нее пока нет (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
104 случая заражения коронавирусом подтверждены в Иркутской области
Служба 112 начала полноценную работу в Иркутской области
33 человека вылечились от коронавируса в Иркутской области
484 жителя Иркутской области нарушили режим самоизоляции на выходных
Госпиталь для больных коронавирусом откроют в иркутской больнице № 10
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Тайшете
Пособия за май в Иркутске начнут выплачивать с 27 апреля
К 75-летию Победы Бессмертный полк на страницах "Комсомольской правды"
581 человек пострадал от укусов клещей в Иркутской области
43 жителя Иркутской области нарушили особый противопожарный режим
Сибиряк утопил свой автомобиль на закрытой ледовой переправе в Иркутской области
Поджигателей, устроивших пожары в разных районах, поймали в Иркутской области
На карте распространения коронавируса в Иркутской области появился новый район
Благодарим директора Иркутского музыкального театра Татьяну Мезенцеву за содействие в организации концерта «Джаз против коронавируса»
Индекс самоизоляции в Иркутске на 27 апреля составил 2 балла
600 человек тушили лесные пожары в Иркутской области
Самолет с 168 россиянами прилетел в Иркутск из Бангкока
101 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области
Сказки на ночь с 27 апреля будут читать актеры Театра кукол Иркутска в Сети
Автоледи, развозившую наркотики, задержали полицейские в Иркутской области
Больницу на 90 мест для больных коронавирусом подготовили в Ангарске
ДТП на Александровском тракте: столкнулись «Кадилак Эскалейд» и «Тойота Марк 2» под Иркутском
Кладбища закрыты до 30 апреля в Иркутской области
24 лесных пожара потушили, еще 4 возгорания действуют в Иркутской области
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области 26 апреля увеличилось до 95