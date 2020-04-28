104 случая заражения коронавирусом подтверждены в Иркутской области

28 Апр 2020 2020-04-28T04:32:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Статистика неумолима. В Иркутской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Утром 28 апреля, подтверждено уже 104 случая заражения COVID-19.

«66 человек госпитализированы, получают необходимое лечение» - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «15 из них были переведены на больничные койки из обсерваторов при получении у них положительного анализа на коронавирусную инфекцию».

С начала распространения коронавируса на территории Приангарья с таким диагнозом умерли 4 человека. Но есть радостные новости, 33 человека излечились и выписаны из больниц.

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 апреля: больные в 14 районах, вернулись туристы из Вьетнама и Таиланда (подробности)

«Сильная слабость, кашель и болит желудок»: вылечившаяся от коронавируса иркутянка рассказала о последствиях болезни. Евгения Волкова выписалась из больницы два дня назад, но сил у нее пока нет (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU