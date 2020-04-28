Местные жители виноваты в 24 лесных пожарах в Иркутской области
Особый противопожарный режим начался в Иркутской области еще 10 апреля, не смотря на все просьбы сотрудников МЧС, сибиряки продолжают сжигать на своих участках мусор, сухую траву, что зачастую приводит к пожарам. Так, по данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, в 24 возгораниях в лесах в 13 районах Приангарья виноваты местные жители.
За минувшие сутки с огнем на землях лесного фонда боролись около 600 человек. Им удалось справиться с 20 возгораниями, восемь из них были обнаружены и ликвидированы в тот же день. Очаги были в Аларском, Тайшетском, Усольском, Зиминском, Ольхонском, Братском, Чунском, Куйтунском Слюдянском, Качугском, Усть-Удинском и Заларинском районах. На некоторых территориях было до трех очагов.
«Общая площадь ликвидированных очагов составила 3489,5 га, в том числе 2697,5 га, покрытых лесом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
Также «взятыми в кольцо» на утро 28 апреля перешли два пожара в Иркутском и Качугском районе – их общая площадь 4518 га. Шесть возгораний - 644,8 га - остались действующими в Шелеховском, Братском, Качугском и Чунском районах.
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