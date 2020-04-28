В Бурятии от остановки сердца умерла выздоравливающая пациентка с коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T06:13:21+03:00

Женщина справилась с вирусной пневмонией и была переведена из реанимации в отделение

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Буквально накануне, 27 апреля, больная коронавирусом 72-летняя жительница Бурятии обрадовала родных - иду на поправку. Ее перевели с улучшением из реанимации, так как организм практически справился с вирусной пневмонией.Но внезапно отказало, и такие ситуации также описаны специалистами по лечению этой инфекции, сердце. Это третья смерть от коронавируса в Бурятии.

-На утро 28 апреля в республике зарегистрировано 245 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019., - сообщает пресс-служба минздрава Бурятии. - Успешно завершили лечение и выписались из больницы 77 человек, только за последние сутки - семь. Проходят лечение в стационарах 157 человек. На данный момент осуществляется госпитализация 8 пациентов.

Все, кто общался с недавно заболевшими, это более тысячи жителей республики, обследованы. Отмечается, что в инфекционке лечатся 11 детей, их состояние удовлетворительное. В реанимации врачи борются за жизнь двух тяжелых пациентов с COVID-19, 1 больной - на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU