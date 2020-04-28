На карту распространения коронавируса в Иркутской области добавилась Усть-Уда

28 Апр 2020 2020-04-28T07:55:04+03:00

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Итак, в перечне райнов, где зафиксировано заражение коронавирусом в Иркутской области, 28 апреля появилась Усть-Уда. Там заражение одного из жителей произошло контактным путем.

-Пожилая женщина поступила в хирургическое отделение больницы без всяких симптомов заболевания, потом уже у нее развилась пневмония, - пояснила на заседании депутатского штаба и.о. зампреда правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Она заразилась на территории региона. Поэтому медики еще раз просят жителей быть осторожнее.

Какие изменения еще произошли в географии распространения болезни? Больше стало больных в Иркутске. Инфекцию привез один из пассажиров московского рейса. Также добавился и один контактный, из обсерватора.

Всего в Иркутской области зафиксировано с начала апреля 104 заражения. Выздоровело от инфекции 33 жителя региона. Четыре человека, к сожалению, умерли. Продолжают лечение 66 человек.

На карте распространения коронавируса 28 апреля появилась Усть-Уда.

ИСТОЧНИК KP.RU