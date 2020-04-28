2020-04-28T07:55:04+03:00
Коронавирус Covid-19

На карту распространения коронавируса в Иркутской области добавилась Усть-Уда

Прибавилось больных и в Иркутске
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
На карту распространения коронавируса в Иркутской области добавилась Усть-Уда.На карту распространения коронавируса в Иркутской области добавилась Усть-Уда.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Итак, в перечне райнов, где зафиксировано заражение коронавирусом в Иркутской области, 28 апреля появилась Усть-Уда. Там заражение одного из жителей произошло контактным путем.

-Пожилая женщина поступила в хирургическое отделение больницы без всяких симптомов заболевания, потом уже у нее развилась пневмония, - пояснила на заседании депутатского штаба и.о. зампреда правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Она заразилась на территории региона. Поэтому медики еще раз просят жителей быть осторожнее.

Какие изменения еще произошли в географии распространения болезни? Больше стало больных в Иркутске. Инфекцию привез один из пассажиров московского рейса. Также добавился и один контактный, из обсерватора.

Всего в Иркутской области зафиксировано с начала апреля 104 заражения. Выздоровело от инфекции 33 жителя региона. Четыре человека, к сожалению, умерли. Продолжают лечение 66 человек.

На карте распространения коронавируса 28 апреля появилась Усть-Уда.

На карте распространения коронавируса 28 апреля появилась Усть-Уда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Москвы с подозрением на коронавирус госпитализировали в Вихоревке
Ивано-Матренинской детской больнице Иркутска нужны комплектующие для аппаратов ИВЛ
Жительница Подмосковья лишилась квартиры в Иркутске из-за долгов в 2.3 миллиона рублей
Режим самоизоляции в Иркутской области могут продлить до 11 мая
Пьяный водитель врезался в стоящих на обочине пешеходов в Иркутской области
На карту распространения коронавируса в Иркутской области добавилась Усть-Уда
В Бурятии от остановки сердца умерла выздоравливающая пациентка с коронавирусом
Местные жители виноваты в 24 лесных пожарах в Иркутской области
104 случая заражения коронавирусом подтверждены в Иркутской области
Служба 112 начала полноценную работу в Иркутской области
33 человека вылечились от коронавируса в Иркутской области
484 жителя Иркутской области нарушили режим самоизоляции на выходных
Госпиталь для больных коронавирусом откроют в иркутской больнице № 10