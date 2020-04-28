Режим самоизоляции в Иркутской области могут продлить до 11 мая

28 Апр 2020 2020-04-28T08:32:28+03:00

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О том,что режим самоизоляции необходимо по всей стране продлить до 11 мая, а потом, вероятно, начнутся послабления, заявил вчера Роспотребнадзор России. В Иркутской области члены санитарно-эпидемиологической комиссии региона, как сказала и.о. зампреда правительства Валентина Вобликова на депутатском штабе по предотвращению распространения коронавируса, также считают это необходимым.

-Сегодня в регионе уровень распространения болезни - 4, 3 на 100 тысяч населения. В среднем по стране этот показатель много выше - 59, 3 на 100 тысяч, - сказала Валентина Вобликова на заседании штаба. - Из 104 зарегистрированных на сегодня случаев болезни 43% - это "завоз" вируса из других стран и неблагополучных территорий страны, еще 17% - местные контакты. Но 40% -это уже местное распространение, и это не может не тревожить.

В регионе проверены на коронавирус 35 тысяч человек, и уровень охвата исследованиями - более 1400 на 100 тысяч населения - один из самых высоких в стране.

В больницах находятся сегодня 66 больных этой инфекцией. И тут важно отметить, что лечат всех, даже тех, у кого течение болезни проходит без симптомов, их у нас 57% ( в среднем по стране -47%). У 10 пациентов развилась вирусная пневмония, трое в реанимации в тяжелом состоянии, из них двое - на ИВЛ. Пока из подготовленного коечного фонда занято всего 5,4%.

Очаги инфекции вовремя локализуются поэтому в 35 из них, которые добавились за 2 недели, только 47 больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU