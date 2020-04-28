28 Апр 2020 2020-04-28T08:25:14+03:00

Пьяный водитель врезался в стоящих на обочине пешеходов в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

В Ангарске задержали водителя, который 25 апреля, управляя автомобилем «ВАЗ 21140», врезался в стоящих на обочине пешеходов в районе 252 квартала. От удара погиб 43-летний мужчина, также получила травмы 48-летняя женщина.

«Предварительная версия случившегося - 39-летний местный житель не справился с управление», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Также установлено, что в момент аварии мужчина был пьян. Кроме того, ему вообще нельзя было ездить за рулем, так как водительского решения он уже был лишен по решению суда.

«В настоящее время в отношении нарушителя составлено 4 административных протокола за различные правонарушения», - отмечают полицейские. – «Следователи работают над установлением всех обстоятельств инцидента, по окончанию проверки действиям сторон будет дана правовая оценка».

Сейчас водитель, по чьей вине погиб пешеход, арестован на 10 суток.

Читайте также:

Сибиряк утопил свой автомобиль на закрытой ледовой переправе в Иркутской области. Мужчина за рулем «ВАЗ-21099» решил срезать путь по тонкому льду (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU