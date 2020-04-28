Пьяный водитель врезался в стоящих на обочине пешеходов в Иркутской области
В Ангарске задержали водителя, который 25 апреля, управляя автомобилем «ВАЗ 21140», врезался в стоящих на обочине пешеходов в районе 252 квартала. От удара погиб 43-летний мужчина, также получила травмы 48-летняя женщина.
«Предварительная версия случившегося - 39-летний местный житель не справился с управление», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Также установлено, что в момент аварии мужчина был пьян. Кроме того, ему вообще нельзя было ездить за рулем, так как водительского решения он уже был лишен по решению суда.
«В настоящее время в отношении нарушителя составлено 4 административных протокола за различные правонарушения», - отмечают полицейские. – «Следователи работают над установлением всех обстоятельств инцидента, по окончанию проверки действиям сторон будет дана правовая оценка».
Сейчас водитель, по чьей вине погиб пешеход, арестован на 10 суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU