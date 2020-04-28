2020-04-28T09:05:34+03:00
Общество

Жительница Подмосковья лишилась квартиры в Иркутске из-за долгов в 2.3 миллиона рублей

Квартиру продали с торгов
Мария КНЯЗЕВА
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Жительница Подмосковья лишилась квартиры в Иркутске из-за долгов в 2.3 миллиона рублейЖительница Подмосковья лишилась квартиры в Иркутске из-за долгов в 2.3 миллиона рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жительница Подмосковья не смогла рассчитаться с долгом в 2.3 миллиона рублей. Задолжала она не банку, а жителю Иркутска. Залогом возврата денег была квартира. Рассчитаться вовремя у женщины не получилось. По решению Кировского районного суда, квартира была описана и продана с торгов за 3 миллиона рублей.

Взыскатель получил свои 2.3 миллиона рублей, 180 тысяч ушло в счет федерального бюджета. 200 тысяч были перечислены в налоговую, так как у неплательщицы был долг и здесь – ранее в Иркутской области у нее был свой бизнес.

«Оставшиеся денежные средства порядка 400 тыс. рублей возвращены должнику», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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