Ивано-Матренинской детской больнице Иркутска нужны комплектующие для аппаратов ИВЛ
В Иркутской области продолжает расти количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Некоторые больницы региона перепрофилированы под лечение коронавируса, другие готовятся к работе в усиленном режиме. Так на базе Ивано-Матренинской детской клинической больницы готовы лечить внебольничные пневмонии. Однако, для полного укомплектования организации не хватает комплектующих для аппаратов ИВЛ.
«На базе нашего стационара развернуто 120 коек для приема и лечения детей с внебольничной пневмонией. Просим вас оказать содействие в приобретении дыхательных контуров для аппаратов ИВЛ и датчиков пульсоксиметрических для контроля уровня насыщения крови кислородом», - рассказал главный врач ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» Владимир Новожилов сотрудникам Российского фонда помощи "Русфонд".
Как помочь приобрести медикам приобрести необходимые 38 пульсоксиметров и 9 дыхательных контуров для аппаратов искусственной вентиляции легких – смотрите здесь.
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