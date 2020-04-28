2020-04-28T10:13:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителя Москвы с подозрением на коронавирус госпитализировали в Вихоревке

Состояние 27-летнего мужчины оценивается как средней степени тяжести
Мария КНЯЗЕВА
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Жителя Москвы с подозрением на коронавирус госпитализировали в ВихоревкеЖителя Москвы с подозрением на коронавирус госпитализировали в ВихоревкеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня, 28 апреля, в инфекционное отделение Вихоревской городской больницы в Иркутской области госпитализировали 27-летнего жителя Москвы. У мужчины симптомы ОРВИ и подозрение на коронавирус.

«Состояние пациента средней степени тяжести», - сообщается на официальном сайте «Братской районной больницы».

Сейчас в больнице Вихоревки в инфекционном отделении лечатся 5 человек, COVID-19 подтвердился только у одного из них. Болезнь протекает бессимптомно. Стоит отметить, что у врачей Вихоревской инфекционной больницы уже есть опыт лечения больных коронавирусной инфекцией. Первый заболевший коронавирусом братчанин, прилетевший из Испании, выздоровел именно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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