Жителя Москвы с подозрением на коронавирус госпитализировали в Вихоревке
Сегодня, 28 апреля, в инфекционное отделение Вихоревской городской больницы в Иркутской области госпитализировали 27-летнего жителя Москвы. У мужчины симптомы ОРВИ и подозрение на коронавирус.
«Состояние пациента средней степени тяжести», - сообщается на официальном сайте «Братской районной больницы».
Сейчас в больнице Вихоревки в инфекционном отделении лечатся 5 человек, COVID-19 подтвердился только у одного из них. Болезнь протекает бессимптомно. Стоит отметить, что у врачей Вихоревской инфекционной больницы уже есть опыт лечения больных коронавирусной инфекцией. Первый заболевший коронавирусом братчанин, прилетевший из Испании, выздоровел именно здесь.
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