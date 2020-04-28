Цены на основные продукты заморозили в магазинах Иркутской области
В торговых сетях Иркутской области до 1 августа заморозили цены на основные продукты питания. Это важно, поскольку во время режима самоизоляции у многих сибиряков снижаются доходы.
"Хлеб, куры, колбаса, молоко, сметана, кефир, сливочное масло, яйца, продукция переработки, соль, мука, макароны, йогурты, чай, кофе, соки - найти эти товары на полках можно будет по специальным ценникам "Цена зафиксирована", - отмечают в правительстве Приангарья.
Местные производители сами определяют, на какие продукты могут заморозить цены. Социальный проект уже поддержали пять крупнейших торговых сетей и фирменные магазины восьми производителей - всего 300 торговых точек по всей Иркутской области.
Помимо заморозки определенных ценников, власти контролируют стоимость и остальных товаров. Отмечается, что с начала апреля в регионе снизились цены на говядину, охлажденные куры, жирный творог, черный байховый чай, свежие огурцы и помидоры.
Уголок профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Иркутск. Часть 4 Как жил городской посад
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ИСТОЧНИК KP.RU
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