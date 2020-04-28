Цены на основные продукты заморозили в магазинах Иркутской области

28 Апр 2020 2020-04-28T12:22:02+03:00

Хлеб, курицу, молочку, яйца и другие товары до 1 августа можно будет покупать по фиксированной стоимости

Изменить размер текста: A A

В торговых сетях Иркутской области до 1 августа заморозили цены на основные продукты питания. Это важно, поскольку во время режима самоизоляции у многих сибиряков снижаются доходы.

"Хлеб, куры, колбаса, молоко, сметана, кефир, сливочное масло, яйца, продукция переработки, соль, мука, макароны, йогурты, чай, кофе, соки - найти эти товары на полках можно будет по специальным ценникам "Цена зафиксирована", - отмечают в правительстве Приангарья.

Местные производители сами определяют, на какие продукты могут заморозить цены. Социальный проект уже поддержали пять крупнейших торговых сетей и фирменные магазины восьми производителей - всего 300 торговых точек по всей Иркутской области.

Помимо заморозки определенных ценников, власти контролируют стоимость и остальных товаров. Отмечается, что с начала апреля в регионе снизились цены на говядину, охлажденные куры, жирный творог, черный байховый чай, свежие огурцы и помидоры.

Уголок профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Иркутск. Часть 4 Как жил городской посад 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.

ИСТОЧНИК KP.RU