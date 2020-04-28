Врачи старше 65 лет в Иркутской области отправлены на больничный

28 Апр 2020 2020-04-28T12:20:21+03:00

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Об этом сообщила на депутатском штабе в ЗС и.о. зампреда правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

-Люди по-прежнему болеют и обычными заболеваниями, - сообщила она. -Экстренную помощь мы оказываем населению в полном объеме. При необходимости - и помощь на дому. В инфекционной больнице, которая работает с пациентами с коронавирусом, есть мультидисциплинарные бригады, куда вошли и врачи - узкие специалисты, ведь помощь нужна многопрофильная. Они прошли и проходят переподготовку по основам инфекции.

Медицинского персонала для борьбы с коронавирусом сегодня хватает. Создан и кадровый резерв, собранный из врачей разных лечебных учреждений региона. Персонал старшего возраста, как и положено, отправлен на больничный. Правда, не везде. Не удалось этого сделать в некоторых ФАПах, где, кроме единственного пожилого фельдшера, других медиков просто нет.

Уголок профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Иркутск. Часть 4 Как жил городской посад 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU