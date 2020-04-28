МЧС: крупный лесной пожар в Качугском районе случился из-за поджогов

28 Апр 2020 2020-04-28T12:22:53+03:00

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Сотрудники МЧС, полицейские и росгвардейцы выясняют, кто поджигал лес в Качугском районе. То, что крупный лесной пожар площадью в 4,5 тысячи гектаров произошел по вине людей, уже подтверждено. Специалисты осмотрели выгоревшую территорию в трех километрах от села Заречное и нашли среди свалок, оставшихся после рубки деревьев, 12 точек со следами легковоспламеняющейся жидкости. То есть, это был поджог.

"Проводится опрос населения", - рассказал заместитель главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов. - "Направлены запросы операторам сотовой связи, чтобы определить, где сейчас находятся владельцы мобильных телефонов, побывавшие на очагах лесных пожаров. Взаимодействие с операторами сотовой связи показало результаты еще в прошлом году".

Отметим, на утро 28 апреля в Приангарье действуют девять природных пожаров в Братском, Иркутском, Чунском, Шелеховском и Качугском районах, общая площадь - 5,1 тысячи гектаров. Сильнее всего лес горит на севере области. Огонь тушат 219 человек и 58 машин.

Особое внимание - пожарам вблизи городов и поселков. Так, горит лес в пяти километрах от поселка Подвыездный в Братском районе, в трех километрах от Вихоревки, в двух - от села Смоленщина, что в Иркутском районе, а в Качугском районе - вблизи поселка Заречное и деревни Житова.

Уголок профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Иркутск. Часть 4 Как жил городской посад 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU