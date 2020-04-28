Иркутская область вошла в десятку по числу тестов на коронавирус

28 Апр 2020 2020-04-28T13:24:11+03:00

С начала эпидемии слано уже более 40 тысяч исследований

Изменить размер текста: A A

Иркутская область вошла в десятку регионов по числу тестов на коронавирус. Сейчас анализы делают уже в семи медицинских учреждениях региона, в том числе в двух частных. В сутки проводят около 2 тысяч исследований.

" Исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев поручил региональному минздраву увеличить число медучреждений для проведения анализов на коронавирусную инфекцию. К работе по этому направлению в ближайшее время подключатся медицинские организации Усть-Илимска, Ангарска и Братска", - сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.

Также известно, что уже через месяц откроется новый корпус диагностического центра. В этом случае можно будет увеличить число тестов до 3,5-4 тысяч. .

- На нашей территории у 57% заболевание проходит бессимптомно, обнаружить его удалось только благодаря тестам. В любом случае госпитализируют всех, в том числе, и тех, у кого симптомов нет. Это позволяет исключить риск заражения. Через обсерваторы уже прошли больше 1000 человек, среди них выявлено 15 зараженных, - отметила и.о заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Напомним, на 28 апреля в Иркутской области 105 заражений коронавирусом , 66 человек в больницах, 33 выздоровело. Увы, но четырех спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU