2020-04-28T13:48:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Иркутской области 28 апреля выросло до 105

Однако, увеличилось не только число зараженных коронавирусом в Иркутской области 28 апреля, но и число выздоровевших
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Количество зараженных коронавирусом в Иркутской области 28 апреля выросло до 105.Количество зараженных коронавирусом в Иркутской области 28 апреля выросло до 105.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Иркутской области 28 апреля выросло до 105. Только утром эта цифра была ниже - 104. И, несмотря на этой, уже есть, пусть и не самая очевидная, позитивная тенденция. Число пациентов больничных палат уменьшилось. За этот день выписали еще четверых человек, а всего их -37.

И, пусть количество зараженных в Иркутской области на 28 апреля и выросло на одного человека, в больницах сейчас находится 63 человека. Это очень неплохой показатель. Напомним, сегодня на депутатском штабе и.о. заместителя председателя правительства региона Валентина Вобликова называла региональный показатель распространенности коронавируса -4, 3 на 100 тысяч населения. В среднем по стране он на сегодня составляет 59, 3.

При этом Иркутская область вошла в десятку регионов страны, лидеров по числу тестов. В регионе сделали более 40 тысяч исследований, проверив здоровье 35 тысяч жителей. И, хотя количество зараженных коронавирусом на 28 апреля и составило 105, в 57% случаев сама болезнь протекает бессимптомно. Что тоже внушает оптимизм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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