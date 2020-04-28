2020-04-28T14:59:51+03:00
Общество

В иркутском аэропорту обслужили более 40 грузовых самолетов, которые доставляют гуманитарную помощь в другие страны

Лайнеры, которые летят в страны, где складывается тяжелая ситуация с коронавирусом, приземляются в Иркутске на дозаправку
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Самолет немецкой авиакомпании. Фото: пресс-служба иркутского аэропортаСамолет немецкой авиакомпании. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта
Изменить размер текста:

Иркутский аэропорт за последний месяц встретил и проводил в полет более 40 грузовых самолетов, которые доставляют из Китая гуманитарную помощь в российские города, а также в страны Азии и Европы, где складывается тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Лайнеры, которые летят в Москву, Екатеринбург, Казань, Тюмень, Новосибирск, а также в Корею, Казахстан, Германию, Испанию, Португалию и Беларусь с медикаментами и средствами защиты, приземляются в Иркутске на дозаправку.

– Самолеты проходят у нас пограничный и таможенный контроль, в остальном обслуживание таких рейсов ничем не отличается от всех остальных, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» руководитель пресс-службы аэропорта «Иркутск» Клим Куликов. – Лайнеры буксируют на стоянку при помощи аэродромного тягача, затем специалисты службы по наземному обслуживанию аэропорта проводят внешний осмотр, и после этого подъезжает топливозаправщик.

Лайнер из Белоруссии. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта

Лайнер из Белоруссии. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта

Так как у иркутского аэропорта есть разрешение на прием и обслуживание всех типов воздушных судов, большинство из 40 Ил-76, Ан-12, Аirbus А321, Boing 737, которые сейчас приземляются на дозаправку, прилетали в воздушную гавань Иркутска и раньше. Но есть и те лайнеры, которые приземлились у нас впервые. Это самолеты венгерской, литовской и немецкой авиакомпаний.

- Самым тяжелым грузовым самолетом из тех, которые мы обслужили за этот месяц, стал Ил-76 Государственной авиакомпании «223 летный отряд» Министерства обороны России. Его вес -190 тонн.

А это самолет венгерской авиакомпании. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта

А это самолет венгерской авиакомпании. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта

А вот пассажиропоток в иркутском аэропорту продолжает падать с каждым днем. С 1 по 21 апреля в воздушной гавани обслужили всего 20 701 человека. Это на 80% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Такого не было даже в войну: как выглядит аэропорт Иркутска в апреле 2020 года (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Сибири на 28 апреля: Иркутск на восьмом месте в регионе
Партию антисептиков передали в дом престарелых Александр Ведерников и Лариса Егорова
В иркутском аэропорту обслужили более 40 грузовых самолетов, которые доставляют гуманитарную помощь в другие страны
Количество зараженных коронавирусом в Иркутской области 28 апреля выросло до 105
Иркутская область вошла в десятку по числу тестов на коронавирус
МЧС: крупный лесной пожар в Качугском районе случился из-за поджогов
Врачи старше 65 лет в Иркутской области отправлены на больничный
Цены на основные продукты заморозили в магазинах Иркутской области
Жителя Москвы с подозрением на коронавирус госпитализировали в Вихоревке
Ивано-Матренинской детской больнице Иркутска нужны комплектующие для аппаратов ИВЛ
Жительница Подмосковья лишилась квартиры в Иркутске из-за долгов в 2.3 миллиона рублей
Режим самоизоляции в Иркутской области могут продлить до 11 мая
Пьяный водитель врезался в стоящих на обочине пешеходов в Иркутской области
На карту распространения коронавируса в Иркутской области добавилась Усть-Уда
В Бурятии от остановки сердца умерла выздоравливающая пациентка с коронавирусом
Местные жители виноваты в 24 лесных пожарах в Иркутской области
104 случая заражения коронавирусом подтверждены в Иркутской области
Служба 112 начала полноценную работу в Иркутской области
33 человека вылечились от коронавируса в Иркутской области
484 жителя Иркутской области нарушили режим самоизоляции на выходных
Госпиталь для больных коронавирусом откроют в иркутской больнице № 10