В иркутском аэропорту обслужили более 40 грузовых самолетов, которые доставляют гуманитарную помощь в другие страны

28 Апр 2020 2020-04-28T14:59:51+03:00

Лайнеры, которые летят в страны, где складывается тяжелая ситуация с коронавирусом, приземляются в Иркутске на дозаправку

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Иркутский аэропорт за последний месяц встретил и проводил в полет более 40 грузовых самолетов, которые доставляют из Китая гуманитарную помощь в российские города, а также в страны Азии и Европы, где складывается тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Лайнеры, которые летят в Москву, Екатеринбург, Казань, Тюмень, Новосибирск, а также в Корею, Казахстан, Германию, Испанию, Португалию и Беларусь с медикаментами и средствами защиты, приземляются в Иркутске на дозаправку.

– Самолеты проходят у нас пограничный и таможенный контроль, в остальном обслуживание таких рейсов ничем не отличается от всех остальных, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» руководитель пресс-службы аэропорта «Иркутск» Клим Куликов. – Лайнеры буксируют на стоянку при помощи аэродромного тягача, затем специалисты службы по наземному обслуживанию аэропорта проводят внешний осмотр, и после этого подъезжает топливозаправщик.

Лайнер из Белоруссии. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта

Так как у иркутского аэропорта есть разрешение на прием и обслуживание всех типов воздушных судов, большинство из 40 Ил-76, Ан-12, Аirbus А321, Boing 737, которые сейчас приземляются на дозаправку, прилетали в воздушную гавань Иркутска и раньше. Но есть и те лайнеры, которые приземлились у нас впервые. Это самолеты венгерской, литовской и немецкой авиакомпаний.

- Самым тяжелым грузовым самолетом из тех, которые мы обслужили за этот месяц, стал Ил-76 Государственной авиакомпании «223 летный отряд» Министерства обороны России. Его вес -190 тонн.

А это самолет венгерской авиакомпании. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта

А вот пассажиропоток в иркутском аэропорту продолжает падать с каждым днем. С 1 по 21 апреля в воздушной гавани обслужили всего 20 701 человека. Это на 80% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU