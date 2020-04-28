Партию антисептиков передали в дом престарелых Александр Ведерников и Лариса Егорова

28 Апр 2020 2020-04-28T15:08:46+03:00

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Партию антисептических средств в Марковский геронтологический центр передали глава Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и вице-спикер Лариса Егорова совместно с представителями ООО НПК «Атомхим».

"Мы знаем, что люди пожилого возраста наиболее уязвимы и подвержены риску заболевания коронавирусной инфекцией, - сказал Александр Ведерников. - Хорошо, что в это непростое время есть неравнодушные предприниматели, которые безвозмездно откликаются на предложения депутатов поддержать старшее поколение и оказывают помощь".

В учреждении проживает 290 человек, из них 272 старше 65 лет. Кроме того, в центре работает около 260 человек. Персонал центра тоже находится в зоне риска, поэтому необходимо максимально соблюдать меры предосторожности.

Директор Марковского геронтологического центра Александр Савин отметил, что помощь, которая предоставлена областным парламентом совместно с предпринимателями, очень востребована.

ИСТОЧНИК KP.RU