Партию антисептиков передали в дом престарелых Александр Ведерников и Лариса Егорова
Партию антисептических средств в Марковский геронтологический центр передали глава Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и вице-спикер Лариса Егорова совместно с представителями ООО НПК «Атомхим».
"Мы знаем, что люди пожилого возраста наиболее уязвимы и подвержены риску заболевания коронавирусной инфекцией, - сказал Александр Ведерников. - Хорошо, что в это непростое время есть неравнодушные предприниматели, которые безвозмездно откликаются на предложения депутатов поддержать старшее поколение и оказывают помощь".
В учреждении проживает 290 человек, из них 272 старше 65 лет. Кроме того, в центре работает около 260 человек. Персонал центра тоже находится в зоне риска, поэтому необходимо максимально соблюдать меры предосторожности.
Директор Марковского геронтологического центра Александр Савин отметил, что помощь, которая предоставлена областным парламентом совместно с предпринимателями, очень востребована.
ИСТОЧНИК KP.RU