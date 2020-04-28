В Иркутской области после введения противопожарного режима уже произошло 169 лесных пожаров

28 Апр 2020 2020-04-28T16:26:55+03:00

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Пожарная обстановка в Приангарье вошла в число вопросов, которые рассматриваются на заседаниях Депутатского штаба по предотвращению распространения коронавируса при Закособрании. Эту тему наряду с эпидемиологической обстановкой обсудили 28 апреля на заседании.

«Сезонные лесные пожары - еще одна угроза для Иркутской области, - сказал спикер Заксобарния региона Александр Ведерников. - Число возгораний увеличивается. Как правило, большинство из них возникают по вине людей. Врио губернатора Игорь Кобзев предложил этот вопрос также прорабатывать на депутатском штабе».

Зампредседателя правительства области Теймур Магомедов отметил, что после того, как был введен противопожарный режим 10 апреля, произошло 169 пожаров. Это в полтора раза больше, чем за этот период 2019 года. Пожары часто возникают из-за костров, пала сухой травы и мусора в садоводствах. Также проблему представляет сельскохозяйственный пал травы, который до сих пор проводят, несмотря на запрет.

Также Теймур Магомедов рассказал, что территории зоны контроля – там, где пожары не тушат в виду экономической нецелесообразности или труднодоступности – в этом году сокращены с 32 до 9,7 млн. га. Усилены авиационное патрулирование и тушение. Александр Ведерников подчеркнул, что необходимо усилить работу по привлечению федеральных средств на борьбу с пожарами и заверил, что депутаты окажут поддержку, в том числе через депутатов Госдумы ФС РФ и членов Совета Федерации, представляющих интересы Иркутской области.

По ситуации с распространением коронавирусной инфекции выступил мэр города Черемхово Вадим Семенов. Он рассказал, что в городе также организована раздача горячих обедов для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и обратил внимание на проблему трудовых мигрантов. В результате закрытия строительных площадок в Москве и других городах, большое количество людей возвращаются домой или приезжают к родственникам, в частности в Иркутскую область. Это способствуют распространению инфекции.

Вице-спикер Ольга Носенко напомнила, что расширен перечень видов деятельности, по которым организации могут возобновлять работу. Но поскольку пик заболеваемости еще не пройден, необходимо продолжать тщательно соблюдать все меры безопасности. Лариса Егорова обратила внимание на поступающие к ней жалобы о том, что врачей, которые не работают с больными коронавирусом, отправляют в отпуск без содержания. Она предложила комитету по здравоохранению и социальной защите эту ситуацию под контроль и провести мониторинг в поликлиниках.

Кузьма Алдаров отметил, что муниципалитеты заверили, что ярмарки по продаже рассады будут проведены, и надо обеспечить санитарную безопасность по организации торговли посадочным материалом и саженцами. Кузьма Алдаров обратился к депутатам на местах с просьбой взять эту работу под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU