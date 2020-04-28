2020-04-28T19:37:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление нерабочих дней в Иркутске до 11 мая 2020 года: после этого начнется поэтапный выход из режима ограничений

Однако без продления нерабочих дней в Иркутске до 11 мая 2020 года не обойтись
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Продление нерабочих дней в Иркутске до 11 мая 2020 года: после этого начнется поэтапный выход из режима ограничений.Продление нерабочих дней в Иркутске до 11 мая 2020 года: после этого начнется поэтапный выход из режима ограничений.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Только что завершилось совещание Владимира Путина с главами регионов по вопросам борьбы с коронавирусом. Стало известно, что, как и во всей стране, продление нерабочих дней в Иркутске до 11 мая - реальность.

Впрочем, в этом были уверены почти все. Принятые меры и введение нерабочих дней в Иркутске уже дали свой результат - в регионе относительно невысокие показатели распространенности коронавируса, вместе с Кузбассом Приангарье -самая благополучная в этом плане территория Сибири. С утра на депутатском шабе было заявлено, что все члены санитарно-эпидемиологической комиссии Иркутской области единогласно высказались за продление нерабочих дней и режима самоизоляции до 11 мая.

А вечером 28 апреля состоялось совещание Путина с главами регионов. Они представили президенту отчет о проделанной работе Как сообщает KP.RU "На совещании президент объявил о продлении нерабочих дней в стране до 11 мая. Президент также поручил правительству подготовить последовательность шагов для поэтапного выхода из режима ограничений с 12 мая, подчеркнув, что по каждому региону решение должно приниматься отдельно.

- Когда по стране в целом пик будет преодолен, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной. Нельзя говорить об одномоментном снятии ограничений, - отметил Владимир Путин.

Продление нерабочих дней в Иркутске до 11 мая может затянуться и дольше, если в майские праздники не соблюдать режим самоизоляции и ситуация ухудшится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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