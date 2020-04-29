Три пожара тушат в лесах Иркутской области утром 29 апреля
Пять пожаров нашли и потушили за прошедшие сутки. Возгорания были в Братском, Тайшетском, Нижнеудинском, Куйтунском районах. Удалось также справиться с очагами возгорания в Чунском, Иркутском, Братском районах, которые были обнаружены днями ранее. В том числе был потушен пожар, вспыхнувший в Качугском районе 27 апреля. Уже установлена причина возгорания – поджог.
«Общая площадь ликвидированных очагов составила 140 га, из которых 116,3 га, покрытых лесом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
В локализованном состоянии на утро перешли 8 пожаров в Тайшетском, Качугском и Усть-Удинском районах. Площадь «взятых в кольцо» очагов - 5431 га, из них леса - 2204 га.
Сегодня, 29 апреля, специалистам предстоит справиться с тремя действующими пожарами в Братском, Шелеховском, Усть-Кутском районах на территории в 875 га. Если, конечно, к этим трем не присоединятся новые. Авиамониторинг лесов Приангарья осуществляется ежедневно.
Уголок профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Иркутск. Часть 4 Как жил городской посад
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