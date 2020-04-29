2020-04-29T04:45:06+03:00
Коронавирус Covid-19

На 9 человек увеличилось количество заболевших коронавирусом в Иркутской области

114 случаев заражения коронавирусом подтверждены в Иркутской области утром 29 апреля
Мария КНЯЗЕВА
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На 9 человек увеличилось количество заболевших коронавирусом в Иркутской областиНа 9 человек увеличилось количество заболевших коронавирусом в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Статистика неумолима, количество случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области продолжает расти. По данным на утро 29 апреля, подтверждено уже 114 случаев инфицирования COVID-19 в регионе.

«Из 114 случаев зарегистрированных в Приангарье в больницах сейчас находится 72 пациента, в их числе и 19 человек, переведенных из обсерваторов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Один заболевший получает лечение в Забайкальском крае».

С начала распространения коронавируса в регионе вылечились 37 человек с таким диагнозом, еще четверо скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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