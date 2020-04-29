29 Апр 2020 2020-04-29T04:45:06+03:00

На 9 человек увеличилось количество заболевших коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Статистика неумолима, количество случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области продолжает расти. По данным на утро 29 апреля, подтверждено уже 114 случаев инфицирования COVID-19 в регионе.

«Из 114 случаев зарегистрированных в Приангарье в больницах сейчас находится 72 пациента, в их числе и 19 человек, переведенных из обсерваторов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Один заболевший получает лечение в Забайкальском крае».

С начала распространения коронавируса в регионе вылечились 37 человек с таким диагнозом, еще четверо скончались.

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 апреля:Игорь Кобзев предложил засчитать врачам день за три (подробности)

Игорь Кобзев на совещании Владимира Путина с главами регионов: что обсудили. Глава Приангарья Игорь Кобзев на совещании Владимира Путина с руководителями регионов доложил обстановку в Иркутской области [эксклюзивное интервью]

Уголок профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Иркутск. Часть 4 Как жил городской посад 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU