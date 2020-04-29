На 9 человек увеличилось количество заболевших коронавирусом в Иркутской области
Статистика неумолима, количество случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области продолжает расти. По данным на утро 29 апреля, подтверждено уже 114 случаев инфицирования COVID-19 в регионе.
«Из 114 случаев зарегистрированных в Приангарье в больницах сейчас находится 72 пациента, в их числе и 19 человек, переведенных из обсерваторов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Один заболевший получает лечение в Забайкальском крае».
С начала распространения коронавируса в регионе вылечились 37 человек с таким диагнозом, еще четверо скончались.
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