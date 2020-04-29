29 Апр 2020 2020-04-29T05:38:34+03:00

Братчанин перевел мошеннице из Оренбургской области деньги за «свидание» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Познакомился с женщиной житель Братска по объявлению в соцсетях

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39-летний братчанин познакомился в соцсетях с женщиной, кликнув на одно из объявлений знакомств. После непродолжительного общения мужчина предложил новой знакомой встретиться. Она согласилась, однако, попросила сначала помочь ей материально.

«Житель Братска перечислил 28 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «После списания суммы со счета общение внезапно прекратилось».

Как удалось установить полицейским, свидание состояться и не могло – в момент общения женщина находилась в Оренбургской области.

«Начата доследственная проверка», - говорят в ведомстве. – «Когда установят все обстоятельства случившегося, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела».

Сотрудники МВД еще раз напоминают, не стоит переводить денежные средства малознакомым людям.

«Проверять к какому региону относится мобильный телефон, можно поместив номер в поисковую строку вашего браузера», - делятся полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU