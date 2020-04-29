Тельминский храм победил в конкурсе за звание лучшего европейского фасада
Церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери в Тельме получила звание лучшего европейского фасада. Международный конкурс Baumit Life Challenge, в котором участвовали архитекторы и дизайнеры из 26 стран мира, подошел к концу. Профессиональное жюри присудило храму из Иркутской области победу в номинации «Исторические реконструкции».
«Тельминский храм уникален. Оригинальное оформление фасадов показывает, насколько тщательно архитекторы продумывали каждую мелочь, - сообщает на сайте конкурса. Стиль отделки типичен для классицизма. И не заметить тонкую работу мастеров невозможно".
Кстати, тельминский храм был не единственным, кто решил побороться за звание лучшего фасада в Европе. В номинации "Общественные здания" участвовал иркутский отель "История", который расположен в 130 квартале. Ему удалось завоевать второе место, уступив сопернику из Австрии.
Уголок профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Иркутск. Часть 4 Как жил городской посад
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