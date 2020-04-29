29 Апр 2020 2020-04-29T06:51:01+03:00

Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Иркутске. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

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ДТП произошло 28 апреля на ул. Академическая в Иркутске. Мама с 10-летней дочкой переходили дорогу по «зебре». В это время на них совершил наезд 39-летний водитель за рулем «Тойоты Виш».

«Девочке потребовалась медицинская помощь», - сообщают сотрудники Госавтоинспекции Иркутска. – «По счастливой случайности мама ребенка травм не получила».

За минувшие сутки это был не единственный наезд на детей. В Иркутском районе на 2-м километре Мельничного тракта сбили 14-летнего ребенка. Девочка сама нарушили правила дорожного движения: выйдя из автомобиля родителей, она начала переходить дорогу вне зоны пешеходного перехода.

«Подросток госпитализирован», - говорят полицейские.

В связи с происшествиями проводятся административные расследования, выясняются все обстоятельства ДТП.

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