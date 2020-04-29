2020-04-29T06:56:10+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Иркутске на 29 апреля составил 1,7 балла

В Братске и Ангарске индекс самоизоляции на 29 апреля выше, чем в столице Приангарья
Виктория ГЕРКО
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Индекс самоизоляции в Иркутске на 29 апреля составил 1,7 балла.Индекс самоизоляции в Иркутске на 29 апреля составил 1,7 балла.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Индекс самоизоляции в Иркутске на 29 апреля понизился до 1,7 балла. Никак не сидится сибирякам дома. Даже новые случаи заболевания коронавирусом в регионе не заставляют горожан воздержаться от прогулок.

Тем временем в Братске и Ангарске тех, кто не выходит из дома, немного больше. В Братске, например, показатель составляет 2 балла ровно. Ангарчане самоизолировались на 2,3 балла. Немного выше индекс в Улан-Удэ – 2,5 балла. Но все-таки оценки низкие, а значит большинство не соблюдают правила самоизоляции.

Непростая ситуация и в Кемерове, где сегодня показатель упал до рекордных 1,7 балла. Лучше обстановка в Новосибирске. Ему присудили 2 балла. А Красноярск получил 2,2 балла.

На Дальнем Востоке изменений нет. Один из самых низких показателей по всей России в Благовещенске – 1 балл ровно. Владивостоку поставили 1,4 балла, Хабаровску – 1,6 балла. Рекордсменом стал Комсомольск-на-Амуре – 2 балла ровно, обогнав индекс самоизоляции в Иркутске на 29 апреля.

Уголок профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Иркутск. Часть 4 Как жил городской посад

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ИСТОЧНИК KP.RU

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