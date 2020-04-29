Движение по улице Желябова в Иркутске перекроют в ночь с 29 на 30 апреля
Внимание, автомобилисты! Важная информация для вас. Движение транспорта по улице Желябова в районе дома №5 ограничат с 22:00 29 апреля. Проезд закроют только по левой полосе по направлению от переулка Кооперативный до улицы Пролетарской.
«Движение автотранспорта по этой улице ограничили из-за начала диагностики и ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях, - сообщили в пресс-службе компании «Иркутскэнерго».
Но терпеть неудобства водителям придется недолго. Движение перекроют только на ночь. 30 апреля в 06:00 проезд на улице Желябова восстановят для всех полос. Если вы планируете поездки в ночное время, просим изменить свой маршрут и заранее найти пути объезда.
Уголок профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Иркутск. Часть 4 Как жил городской посад
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Иркутске (подробности)
Грузовой поезд сбил медведя в Иркутской области (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU