2020-04-29T07:19:14+03:00
Общество

Движение по улице Желябова в Иркутске перекроют в ночь с 29 на 30 апреля

Там пройдут ремонтные работы на теплосетях
Виктория ГЕРКО
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Движение по улице Желябова в Иркутске перекроют в ночь с 29 на 30 апреля.Движение по улице Желябова в Иркутске перекроют в ночь с 29 на 30 апреля.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! Важная информация для вас. Движение транспорта по улице Желябова в районе дома №5 ограничат с 22:00 29 апреля. Проезд закроют только по левой полосе по направлению от переулка Кооперативный до улицы Пролетарской.

«Движение автотранспорта по этой улице ограничили из-за начала диагностики и ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях, - сообщили в пресс-службе компании «Иркутскэнерго».

Но терпеть неудобства водителям придется недолго. Движение перекроют только на ночь. 30 апреля в 06:00 проезд на улице Желябова восстановят для всех полос. Если вы планируете поездки в ночное время, просим изменить свой маршрут и заранее найти пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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