29 Апр 2020 2020-04-29T07:53:55+03:00

За сутки 3 человека погибли на пожарах в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Начался дачный сезон. Многие сбежали из квартир за город. И поэтому число пожаров в садоводствах Иркутской области растет. Спасатели бьют тревогу. Только с 28 по 29 апреля зафиксировано 43 возгорания. Увы, не обходится без жертв. За прошедшие сутки огонь унес жизни трех человек.

Первая трагедия произошла прошлой ночью в садоводстве «Земляничка» в Усть-Илимском районе. Там загорелся дачный домик. Во время трагедии в здании находились двое мужчин 33 и 39 лет. Выбраться из огня им не удалось. Спасатели нашли их тела во время тушения.

«Как рассказала жена одного из погибших, в преддверии родительского дня семья распивала спиртные напитки. Мужчины в состоянии сильного алкогольного опьянения остались ночевать в доме, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении».

Еще одна трагедия случилась в садоводстве «Солнышко» в Зиминском районе. Там тоже загорелся дачный дом. Спасатели нашли тело погибшего 64-летнего мужчины после того, как справились с огнем. Он находился в нетрезвом состоянии и во сне не почувствовал запах гари. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

«Неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки – самые распространенные причины пожаров с гибелью людей, - рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов. Чтобы избежать подобных происшествий, в настоящее время мы делаем акцент на совместную профилактическую работу с районными администрациями».

Чтобы трагедия не коснулась вашего дома, спасатели рекомендуют заменить ветхую электропроводку и не использовать самодельные электроприборы и обогреватели.

Уголок профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Иркутск. Часть 4 Как жил городской посад 00:00 00:00

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