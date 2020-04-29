2020-04-29T08:24:34+03:00
Происшествия

За убийство друга 16-летней давности будут судить жителя Братского района

Умирая, парень скрыл, что ранил его собственный же друг
Мария КНЯЗЕВА
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За убийство друга 16-летней давности будут судить жителя Братского районаЗа убийство друга 16-летней давности будут судить жителя Братского районаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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«Кто ранил Вас?», - пытались выяснить медики, приехавшие на вызов к мужчине с ножевым ранением. Потерпевший тогда был еще в сознании.

«Я их не знаю, три каких-то парня», - рассказал медикам 36-летний мужчина.

От полученного ранения житель поселка Сахарова Братского района скончался. Но следователи тогда и не догадывались, что своими показаниями он пустил их по ложному пути. Для чего? Хотел выгородить друга, который и ранил умершего мужчину. Так следствие затянулась на годы. И только сейчас, спустя 16 лет товарищу предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас подозреваемому уже 50 лет.

«Как стало известно во время приезда медиков, подозреваемый был рядом, это он вызвал врачей и оказывал помощь своему раненому другу», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Следователи установили, что случилось это во время распития спиртных напитков дома у подозреваемого. В этот момент там была и его жена. Полиции правду 16 лет назад не сказал никто.

«Прибывших врачей потерпевший ввел в заблуждение, опасаясь за дальнейшую судьбу своего друга», - отмечают сыщики.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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