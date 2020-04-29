29 Апр 2020 2020-04-29T09:14:52+03:00

Больше 19 тысяч поддельных товаров нашли с начала года в Иркутской области. Фото: пресс-служба Иркутской таможни.

Заработать на липовых брендах можно было почти 13 миллионов рублей

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Брелоки, часы, игрушки, чехлы для телефонов и многое другое. Чего только не находят иркутские таможенники во время досмотра. Среди них есть и мировые бренды, правда, не все из них настоящие. Так, например, за первые три месяца 2020 года сотрудники изъяли 19 318 поддельных товаров. Выручить за липовые бренды можно было приличную сумму – почти 12,9 миллионов рублей.

«По результатам таможенного контроля при декларировании различных товарных партий, иркутскими таможенниками было выявлено 10 772 контрафактных товаров, - сообщает главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Татьяна Красавина. Еще 8 546 подделок найдено в рамках взаимодействия Иркутской таможни с территориальными органами МВД».

Оказывается, липовые бренды попадают в Россию не только через границу. Продавцы отправляют контрафакт по почте, надеясь, что досмотра не будет. Однако уверяем, что этот метод не работает. Долгожданные покупки из-за границы должны были получить 35 жителей Иркутской области. Но иркутские таможенники запретили выдавать посылки.

Всего с января по март 2020 года за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности Иркутской таможней возбуждено 7 административных дел. Еще 21 нарушение выявлено сотрудниками полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU