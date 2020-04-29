2020-04-29T09:44:28+03:00
Происшествия

В Иркутской области нашли виновных в лесном пожаре в Шелеховском районе

По предварительной версии огонь вспыхнул из-за непотушенного окурка
Виктория ГЕРКО
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В Иркутской области нашли виновных в лесном пожаре в Шелеховском районе.В Иркутской области нашли виновных в лесном пожаре в Шелеховском районе.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Лес в Иркутской области горит в огромных масштабах. Каждый день в регионе находят новые очаги возгорания. Сегодня спасателям предстоит справиться с огнем в Братском, Шелеховском и Усть-Кутском районе. Там пламя бушует на площади 875 гектаров.

Увы, иногда в пожарах виноваты сами сибиряки. Так, накануне на границе Шелеховского и Слюдянского районов снова вспыхнул лес. А все из-за чего? Из-за беспечности местных туристов.

«По предварительным сведениям, пожар возник по вине человека. Недалеко от очага возгорания от поселка Анчук, что в Слюдянском районе, по реке Иркут сплавлялись несколько туристов, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Как установили специалисты, огонь мог вспыхнуть из-за непотушенного окурка, который бросили в сухую траву».

Нарушителей правил безопасности смогли быстро отыскать. В настоящее время идет проверка версии о пожаре. Если доказать вину поджигателей получится, то им грозит наказание в соответствии с уголовным кодексом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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