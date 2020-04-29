2020-04-29T11:26:41+03:00
Происшествия

Хлопок прогремел в жилом доме в поселке Новая Игирма в Иркутской области

Погибших нет, пострадавших, среди которых трое детей, доставили в больницу [фото]
Виктория ГЕРКО
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Хлопок прогремел в жилом доме в поселке Новая Игирма в Иркутской области.Хлопок прогремел в жилом доме в поселке Новая Игирма в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Бурятии
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Громкий хлопок всполошил жильцов пятиэтажного дома в поселке Новая Игирма, что в Нижнеилимском районе. Оказалось, что в 14:23, 29 апреля, в одну из квартир на первом этаже буквально разнесло. Соседи тут же вызвали сотрудников МЧС. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели такую картину: окна вылетели, а стены на кухне превратились в уголь.

По предварительной версии, в квартире взорвался самогонный аппарат. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По предварительной версии, в квартире взорвался самогонный аппарат.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

«На момент взрыва в квартире находились 5 человек: 2 взрослых и 3 ребенка. Пострадавшие доставлены в Игирминскую городскую больницу, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. Медики поставили предварительный диагноз 2 взрослым и 2 детям – ожоги 1-2 степени».

К счастью, остальные жильцы отделались лишь испугом. Переезжать из своих квартир они не будут, так как видимых повреждений дома нет. А пока на месте происшествия работают эксперты. Есть и предварительная причина происшествия. По неподтвержденной версии, в квартире взорвался самогонный аппарат.

Уголок профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Иркутск. Часть 4 Как жил городской посад

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ИСТОЧНИК KP.RU

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