2020-04-29T11:23:04+03:00
Общество

Движение по улице Варламова перекроют в Иркутске 6 мая

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на теплотрассе
Анна ПОПОВА
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Движение по улице Варламова перекроют в Иркутске 6 маяДвижение по улице Варламова перекроют в Иркутске 6 маяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутским автомобилистам, маршрут которых часто пролегает через Свердловский район, стоит быть начеку: в ближайшее время там ограничат движение по одной из дорог. Речь идет об улице Варламова в районе дома номер 95/1. Соответствующие предупреждающие знаки появятся там 6 мая в 8:30 утра.

"Перекрытие участка дороги будет связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска".

Ограничение движения по улице Варламова продлится до 20:00 12 мая. Советуем до этого момента планировать свой маршрут заранее, чтобы по возможности избежать перекрытых участков дорог.

Кстати, в ночь с 29 на 30 апреля автомобилистов ждет еще один неприятный сюрприз: движение на улице Желябова в районе дома номер 5 также перекроют из-за ремонта тепловых сетей. Но вряд ли оно доставит неудобства многим водителям: проезд ограничат с 22:00 вечера до 6:00 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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