29 Апр 2020 2020-04-29T12:08:55+03:00

Движение по улице Клары Цеткин в Иркутске ограничат с 29 апреля . Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автомобилисты! Всех, чей маршрут часто проходит через улицу Клары Цеткин, спешим предупредить. С 29 апреля проезд по этой улице в районе дома № 9б временно закроют. Но терпеть неудобства водителям придется недолго. Уже завтра, 30 апреля, движение восстановят.

«На этом участке дороги будут проводиться аварийные ремонтные работы на тепловых сетях», - пояснили в пресс-службе администрации Иркутска

Неприятный сюрприз ждет тех, кто планирует поездки по улице Желябова. В ночь с 29 по 30 апреля проехать на автомобиле там будет запрещено. А уже с 6 мая быть начеку нужно жителям улицы Варламова. Подъехать на машине к дому 95/1 будет невозможно из-за ремонта не теплосетях.

Просим водителей заранее перестроить свой привычный маршрут и найти пути объезда, чтобы вовремя добраться до нужного места.

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