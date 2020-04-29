Мошенники обманом заставили сибирячку погасить несуществующий кредит

29 Апр 2020 2020-04-29T12:19:57+03:00

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Накануне в один из отделов полиции города Усть-Илимска обратилась 24-летняя местная жительница, которая рассказала, что попалась на удочку мошенников. А все началось со странного телефонного звонка - на проводе была незнакомая женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что со счета студентки кто-то пытается похитить деньги, и прямо сейчас специалисты якобы пытаются остановить злоумышленников.

"Лжебанкир выяснила, что большую часть операций удалось предотвратить, однако на нее все-таки успели оформить кредит в размере 125 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".

Аферистка посоветовала девушке поговорить с другим сотрудником банка, который может помочь ей исправить положение. Однако тот начал убеждать ее, что она не сможет избежать выплаты долга - его обязательно нужно погасить. Для этого нужно было оформить еще один займ на 110 тысяч рублей - после этого все долги должны были ликвидироваться. Студентка пошла в банк, заполнила заявку на получение нужной суммы, а затем перевела ее на указанный мошенником счет. На следующий день девушка вновь пошла в финансовую организацию со всеми чеками, чтобы удостовериться, что избавилась от долга. Однако уже на месте она выяснила, что кредит никуда не исчез. На данный момент полиция разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU