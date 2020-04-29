МЧС предупреждает: усиление ветра ожидается 30 апреля в Иркутской области

29 Апр 2020 2020-04-29T12:40:37+03:00

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В Приангарье ожидается сильный ветер. Спасатели предупреждают, что погода в области ухудшится уже завтра, 30 апреля. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки усилится западный и северо-западный ветер. Возможны порывы до 18-23 метров в секунду, а также пыльные бури и грозы. В региональном МЧС не исключают, из-за этого число лесных пожаров может возрасти.

«Высокие и чрезвычайно высокие классы пожарной опасности прогнозируются в 25 районах Прибайкалья, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. В связи с этим на территории всего региона с 1 мая вводится особый противопожарный режим, в том числе и в северных районах».

Это значит, что отправиться в лес на шашлыки во время майских праздников не получится. Разводить костры, готовит еду на мангале, сжигать мусор и сухую траву строго запрещено. Любой открытый огонь может привести к катастрофическим последствиям. Тех, кто все-таки рискнет нарушить правила, ждут штрафы.

Уголок профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Иркутск. Часть 4 Как жил городской посад 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU