2020-04-29T13:15:42+03:00
Общество

66 магазинов Иркутска стали нарушителями правил безопасности во время самоизоляции

Чаще всего правилами пренебрегают в продуктовых магазинах, цветочных бутиках, банках и обувных салонах
Виктория ГЕРКО
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66 магазинов Иркутска стали нарушителями правил безопасности во время самоизоляции.66 магазинов Иркутска стали нарушителями правил безопасности во время самоизоляции.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Во время режима самоизоляции и иркутян остался только один повод, чтобы выйти на улицу – сходить за продуктами. Можно еще ненадолго выскочить в парикмахерскую, чтобы подровнять кончики. Но далеко не все магазины и салоны красоты соблюдают меры предосторожности. С 25 по 28 апреля администрация города проверила больше 6,5 тысяч торговых точек.

«Специалисты нашли 66 нарушений в организациях, которые могут продолжать работу во время особого режима, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. Зачастую продавцы работают без масок и перчаток или не соблюдаются дистанция в 1,5 метра».

В список нарушителей чаще всего попадают те точки, где больше всего клиентов: продовольственные и продуктовые магазины, цветочные бутики, магазины автозапчастей, банки и обувные салоны.

«Также проведена проверка крупных торговых центров города. Нарушений найдено не было: сотрудники работают в средствах защиты, между покупателями соблюдается безопасная дистанция, - поясняет пояснила заместитель председателя комитета по управлению Свердловским округом Иркутска Валентина Осипова. Только один магазин одежды не соблюдал правила и был открыт, несмотря на введенный запрет».

Напомним, за нарушение требований нарушителям грозит приостановление деятельности на 90 суток или штраф. Для индивидуальных предпринимателей его размер составляет от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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