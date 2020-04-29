Лже-сотрудники банка украли с карты сибирячки 360 тысяч рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T13:39:14+03:00

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Аферисты продолжают наживаться на доверчивых жителях Иркутской области. Многие из пострадавших не раз слышали о том, как другие становят жертвами обмана. Но когда дело доходит до них, они теряют бдительность и идут на поводу у злоумышленников.

Причем преступная «схема», которую используют аферисты зачастую идет по одному и тому же сценарию. На этот раз обманутой оказалась 58-летняя жительница Усолья-Сибирского.

«Потерпевшей позвонила незнакомка и, представившись сотрудницей банка, сообщила, что кто-то пытается снять с ее карты деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Мошенница поинтересовалась, какая сумма лежит на счете у женщины, а также попросила «уточнить» полный номер карты, три цифры с обратной стороны».

После того на телефон женщине пришло сообщение со специальным кодом. Сибирячка не задумываясь, продиктовала его лже-сотруднице. Со счета мгновенно списали 360 тысяч рублей.

Полиция просит не доверять незнакомцам, которые просят продиктовать банковские данные по номеру телефона. Чтобы не попасться на уловки мошенников, лучше самостоятельно обратитесь в отделение банка или позвонить туда по телефону.

Уголок профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Иркутск. Часть 4 Как жил городской посад 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU