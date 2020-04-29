Брошенный окурок стал причиной пожара в дачном доме в Иркутской области

29 Апр 2020 2020-04-29T13:54:43+03:00

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За одну сигарету 46-летнему жителю Усть-Илимска придется расплачиваться несколько месяцев. Нет, дело не в том, что цены на табак неожиданно взлетели. Из-за непотушенного окурка, который мужчина бросил в сухую траву, сгорела дача его друга. Пожар произошел накануне, около 16:00, в садоводстве «Гидростроитель».

«В отделении полиции мужчина рассказал, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, ждал, когда придет хозяин дома, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. По предварительной версии мужчина не затушил сигарету и бросил в сухостой, откуда огонь и перешел на жилище».

Кроме того, сибиряку нужно будет не только помогать восстанавливать дачный домик товарища, придется заплатить еще и два штрафа – за нарушение режима самоизоляции и за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Уголок профессора истории на радио “Комсомольская правда”. Иркутск. Часть 4 Как жил городской посад 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU