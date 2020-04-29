29 Апр 2020 2020-04-29T15:29:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутске 29 апреля выросло на 18 человек. Общее число заболевших к концу дня - 123. В больницах находятся 79 человек ( накануне вечером эта цифра была 63). Выздоровели двое, а всего с начала апреля - 39. Конечно, ничего фатального в этой статистике нет, особенно если сравнить с числом больных в соседних сибирских регионах - Бурятии, где уже 271 случай, или Красноярского края, где за 500. Медицина справляется с потоком пациентов.

Но все -таки накануне майских праздников это повод задуматься над тем, как максимально поберечь себя. Допустим, остаться дома или на даче - словом, сделать все, чтобы не пополнять ряды инфекционных больных.

Если сравнить данные за сутки, то получается - Количество заразившихся коронавирусом в Иркутске 29 апреля выросло как за счет помещенных в обсерваторы ( плюс четыре человека), так и за счет всего населения - еще 15. Где прибавилось больных, кроме Иркутска, и откуда они, мы с вами отследим по карте распространения коронавируса в регионе, которая скоро должна появиться.

Иркутск чистит пёрышки. Как в городе проходит месяц саночистки? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU