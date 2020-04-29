2020-04-29T20:07:17+03:00
Спорт

В ХК «Байкал-Энергия» появился первый в истории команды шведский легионер

В стан бело-синих перешел хоккеист из Швеции Мартин Ландстрем
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В ХК «Байкал-Энергия» появился первый в истории команды шведский легионер. Фото: ХК "Байкал-Энергия"В ХК «Байкал-Энергия» появился первый в истории команды шведский легионер. Фото: ХК "Байкал-Энергия"
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Иркутская «Байкал-Энергия» продолжает укреплять свои ряды в наступившее межсезонье. На днях бело-синим удалось оформить супертрансфер. В составе иркутян появился первый в истории команды и всего иркутского хоккея легионер из Швеции, нападающий Мартин Ландстрем.

Итак, прошлый сезон 23-летний Мартин Ландстрем защищал цвета шведского «Вестероса». В 29-ти матчах Элитсерии он набрал 47 очков по системе «гол плюс пас». Форвард забил 22 мяча и сделал 25 результативных передач. Кроме того, в активе Мартина 5 матчей за сборную Швеции на турнирах Трёх и Четырех наций, в которых он забил 3 мяча

- Клуб достиг договоренности с игроком, - сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии». – Он подпишет контракт после снятия действующих ограничений в связи с коронавирусом.

Но это еще не все приобретения. Также в «Байкал-Энергию» из новосибирского «Сибсельмаша перешел 31-летний полузащитник сборной Казахстана Рауан Исалиев. В минувшем сезоне он сыграл во всех 26-ти матчах новосибирской команды, забил 22 мяча и отметился девятью результативными передачами. Рауан - четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира в составе сборной Казахстана.

Еще одно приобретение бело-синих – 23-летний защитник Павел Плешивцев, который перешел из красноярского «Енисея. В сезоне 2019-2020 он выходил в стартовом составе в 31-м матче Суперлиги. На его счету 2 забитых мяча и 14 голевых передач. В 2019 году Павел стал победителем Зимней универсиады в красноярске в составе студенческой сборной России.

Добавим, что ранее ряды «Байкал-Энергии» пополнилэкс-игрок «Енисея» Вадим Чернов, а главным тренером команды был назначен Евгений Хвалько. В обновленном составе наша команда соберется 1 июля, когда игроки выйдут из отпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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