2020-04-30T04:06:19+03:00
Общество

Депутаты Думы Иркутска 30 апреля выберут мэра города

Тайного голосование пройдет сегодня
Мария КНЯЗЕВА
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Депутаты Думы Иркутска 30 апреля выберут мэра городаДепутаты Думы Иркутска 30 апреля выберут мэра городаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутске сегодня на заседании Думы города выберут нового градоначальника. Депутаты решат, кто же станет мэром регионального центра путем тайного голосования.

«Для победы кандидату необходимо набрать две трети голосов депутатского корпуса», - сообщает пресс-служба Думы города Иркутска.

Напомним, отставка предыдущего главы столицы Приангарья Дмитрия Бердникова была принята 17 марта. Выбирать мэра будут депутаты из числа кандидатов, которые прошли отбор конкурсной комиссии. Всего было зарегистрировано 29 кандидатов, все они после отбора были допущены. Члены отборочной комиссии составили рейтинг, котором депутаты смогут руководствоваться при голосовании. Однако, носит он только рекомендательный характер.

«Если никто из кандидатов не наберет 24 голоса, назначат второй тур», - сообщает пресс-служба Думы города Иркутска. – «В него попадут кандидаты, набравшие максимальное количество голосов».

Если не будет решения и во втором, и в третьем туре, выборы признают несостоявшимися. Отбор кандидатов начнется заново.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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