15 пожаров в лесах потушили за сутки в Иркутской области
В Иркутской области продолжается борьба с лесными пожарами. Только за прошедшие сутки обнаружено 11 новых возгораний в Ангарском,Тайшетском районах, Качугском, Черемховском, Зиминском, Бодайбинском, Братском, Нижнеудинском и Куйтунском районах. К счастью, справиться с ними удалось в этот же день. Потушили также еще три очага пламени в Тайшетском и Усть-Удинском районах.
«Общая площадь ликвидированных очагов составила 658,5 га, из которых 584,6 га, покрытых лесом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
«Взятыми в кольцо» на утро 30 апреля перешли природные пожары в Зиминском и Качугском районах. Они занимают территорию в 4995 га. Справиться с пламенем уже не первый день не получается пока в Усть-Кутском, Шелеховском и Братском районах. Площадь возгорания 1475 га.
Как сообщают сотрудники Иркутской базы авиационной охраны лесов, местные жители виноваты в 17 пожарах в лесах.
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ИСТОЧНИК KP.RU