15 пожаров в лесах потушили за сутки в Иркутской области

30 Апр 2020 2020-04-30T04:17:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области продолжается борьба с лесными пожарами. Только за прошедшие сутки обнаружено 11 новых возгораний в Ангарском,Тайшетском районах, Качугском, Черемховском, Зиминском, Бодайбинском, Братском, Нижнеудинском и Куйтунском районах. К счастью, справиться с ними удалось в этот же день. Потушили также еще три очага пламени в Тайшетском и Усть-Удинском районах.

«Общая площадь ликвидированных очагов составила 658,5 га, из которых 584,6 га, покрытых лесом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

«Взятыми в кольцо» на утро 30 апреля перешли природные пожары в Зиминском и Качугском районах. Они занимают территорию в 4995 га. Справиться с пламенем уже не первый день не получается пока в Усть-Кутском, Шелеховском и Братском районах. Площадь возгорания 1475 га.

Как сообщают сотрудники Иркутской базы авиационной охраны лесов, местные жители виноваты в 17 пожарах в лесах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU