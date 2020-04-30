30 Апр 2020 2020-04-30T04:38:26+03:00

Первую дорогу с полосой для велосипедистов строят в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Велосипедистам Усольского района и Ангарского городского округа теперь будет где совершенствовать свои навыки. Первая дорога с полосой для велосипедистов свяжет два поселка в этих районах – Тельму и Раздолье.

«На дороге Тельма - Раздолье ежегодно проходят шоссейные велогонки. Также там ездит личный транспорт, автобусы и специализированная техника», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Велодорожка позволит безопасно передвигаться всем участникам движения».

Выбор пал именно на эту трассу в связи стем, что велоспорт очень развит в Усольском районе. Протяженность дороги будет 14.5 км, ширина полотна - 7 метров. Из-за теплой погоды к работам удалось приступить на две недели раньше запланированной даты. Завершится строительство к 1 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU