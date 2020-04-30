Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области 30 апреля увеличилось до 129
Статистика говорит сама за себя. Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области 30 апреля уже 129. Это данные на утро. Напомним, еще вечером подтвержденных диагнозов COVID-19 было 123.
«85 человек сейчас получают все необходимое лечение в больницах», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «23 из них стали пациентами после получения положительных анализов на коронавирусную инфекцию в то время пока они находились в обсерваторах».
С начала распространения коронавируса в Приангарье 39 человек выздоровели, еще четверо с таким диагнозом скончались.
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