2020-04-30T05:33:07+03:00
Общество

Штрафы за нарушение противопожарного режима выписали 15 жителям Иркутска

Они разводили костры, жгли траву на дачных участках
Мария КНЯЗЕВА
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Штрафы за нарушение противопожарного режима выписали 15 жителям ИркутскаШтрафы за нарушение противопожарного режима выписали 15 жителям ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Оплатить штрафы в 2 тысячи рублей придется 15 иркутянам. Они нарушили противопожарный режим, который действует в Приангарье с 10 апреля. С этой даты до 28 числа в городе произошло уже 67 случаев возгорания сухой растительности.

«Был составлен 41 протокол об административных правонарушениях, из них вынесено 15 постановлений на граждан на общую сумму 30 тысяч рублей за нарушение требований противопожарного режима», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Для того, чтобы не допустить очагов возгораний в региональном центре расчищены уже имеющиеся минерализованные полосы, просеки, противопожарные разрывы, планируется создание новых. Для своевременного обнаружения пожара леса и рощи города круглосуточно патрулируются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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