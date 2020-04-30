Штрафы за нарушение противопожарного режима выписали 15 жителям Иркутска

30 Апр 2020 2020-04-30T05:33:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Оплатить штрафы в 2 тысячи рублей придется 15 иркутянам. Они нарушили противопожарный режим, который действует в Приангарье с 10 апреля. С этой даты до 28 числа в городе произошло уже 67 случаев возгорания сухой растительности.

«Был составлен 41 протокол об административных правонарушениях, из них вынесено 15 постановлений на граждан на общую сумму 30 тысяч рублей за нарушение требований противопожарного режима», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Для того, чтобы не допустить очагов возгораний в региональном центре расчищены уже имеющиеся минерализованные полосы, просеки, противопожарные разрывы, планируется создание новых. Для своевременного обнаружения пожара леса и рощи города круглосуточно патрулируются.

Читайте также:

В Иркутской области нашли виновных в лесном пожаре в Шелеховском районе. По предварительной версии огонь вспыхнул из-за непотушенного окурка (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU