2020-04-30T05:33:19+03:00
Спорт

Всероссийская акция «Рекорд Победы» пройдет режиме онлайн в Иркутске

Задача участников: в режиме самоизоляции совместными усилиями сделать 27 тыс. 394 подъема гири
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Всероссийская акция «Рекорд Победы» пройдет режиме онлайн в ИркутскеВсероссийская акция «Рекорд Победы» пройдет режиме онлайн в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Всероссийская акция «Рекорд Победы» по поднятию гирь 9 мая уже в пятый раз пройдет в Иркутске. Правда, в этом году из-за действующего режима самоизоляции, рекорд участники будут ставить в онлайн-режиме. Задача этого зрелищного спортивного мероприятия совместными усилиями сделать 27 тыс. 394 подъема гири, по числу мирных дней, прожитых после Великой Отечественной войны, со Дня Победы 1945 года до 9 мая 2020 года.

- Участие в интернет-акции может принять любой желающий, вес гири определяется в зависимости от возраста участника, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Чтобы стать им, нужно всего лишь записать видео с выполнением упражнения по подъему гири, опубликовать его в соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Facebook и Instagram, обязательно поставить под постом хештег акции #РекордПобеды38 и указать количество раз поднятия гири. Видео публикуется только в одной соцсети.

Разместить видеоматериалы участники могут с 1 до 9 мая включительно. Наиболее активных участников ждут памятные подарки. Результат объявят 10 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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